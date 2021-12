© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciotti ha raccolto il 25,59 per cento dei voti, contro il 25 per cento di Pecresse. Barnier ha incassato il 23,93 per cento, Bertrand il 22,36 per cento e Juvin il 3,13 per cento. Il tasso di partecipazione, definito "eccellente" da Jacob, si è attestato all'80,89 per cento per un totale di 113.038 iscritti su 139.742.(Frp)