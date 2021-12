© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Milano ha ricevuto un preavviso, da parte del comitato "no green pass", di un presidio in forma statica in programma per sabato pomeriggio all'Arco della Pace. Secondo quanto riferito dai manifestanti, la protesta dovrebbe aver luogo dalle 16 alle 20, mentre non è stato dato alcun preavviso in merito a un eventuale ritrovo, giunto al ventesimo sabato cosecutivo, in piazza Fontana. (Rem)