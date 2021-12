Speciale scuola: Università Statale di Milano, due lipidi possibili marcatori per la gravità della malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dall'Università Statale di Milano, da quando Covid-19, la malattia causata dal virus Sars-CoV-2, è stata dichiarata pandemica, tutta la comunità scientifica si è mobilitata non solo per individuare una cura all'infezione, ma anche per definire dei possibili marcatori, ovvero molecole che segnano in anticipo la prognosi del paziente. È infatti importante poter predire, già al momento del ricovero, se il paziente deve essere trattato in modo aggressivo oppure può essere soggetto a trattamenti più blandi. Questo studio si è proposto di individuare dei marcatori in grado di predire se il paziente è destinato ad aggravarsi o, in altre parole, in grado di correlarsi con la gravità dell'infezione e con la prognosi. Fra tutti i possibili marcatori, questo studio si è concentrato sui lipidi presenti nel sangue, perché esistono alcuni presupposti, per ora solo teorici, che fanno intravedere la possibilità di correlare la gravità della malattia col modo in cui l'organismo elabora i lipidi. Per questo scopo, 50 pazienti reclutati dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva dell'ospedale San Paolo di Milano sono stati esaminati in base ai parametri clinici e biochimici utilizzati per determinare lo stato di gravità dell'infezione: proteina C-reattiva (misura dello stato infiammatorio), l'indice di Horowitz (misura della capacità respiratoria), D-dimero (misura dello stato di coagulazione), creatinina (misura della funzionalità renale) e età. In aggiunta a queste analisi di routine, un campione di sangue prelavato dal paziente al momento del ricovero è stato esaminato con una procedura di spettrometria di massa che permette di ricavare da un piccolo campione di meno di un millilitro la quantità di praticamente tutte le piccole molecole (o metaboliti) con un ruolo nella reazione del paziente all'infezione. (Com)