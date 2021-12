Speciale scuola: al via progetto di ActionAid e Fondazione Cdp per contrasto a diseguaglianze e dispersione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ActionAid e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti lanciano “Costruire Futuro, Insieme!”, un progetto articolato attraverso percorsi formativi e di cittadinanza attiva mirati a coinvolgere docenti, educatori, genitori e giovani in attività curriculari ed extracurriculari. Secondo quanto riferito in un comunicato, al progetto parteciperanno circa 9 mila ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, che svilupperanno le proprie competenze tramite attività di cittadinanza attiva e percorsi di formazione, in presenza e a distanza, sui temi di orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul cyberbullismo. L’iniziativa prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa 500 docenti ed educatori sulle tematiche di cittadinanza attiva e didattica inclusiva. L’abbandono scolastico in Italia è un fenomeno sempre più allarmante e gli ultimi dati Istat, si prosegue nel comunicato, lo confermano. Nel 2020, l’abbandono degli studi prima del conseguimento del diploma è stato dell’11 per cento nel Nord, 11,5 per cento nel Centro e 16,3 per cento nel Sud-Italia. Le regioni che registrano le maggiori incidenze di abbandoni sono Sicilia, Campania, Calabria e Puglia (rispettivamente 19,4 per cento, 17,3 per cento, 16,6 per cento e 15,6 per cento). (Com)