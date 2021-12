Lombardia: su lockdown, ludopatie e violenza domestica fronte caldo per istituzioni a tutela di donne e minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown che spegne le luci delle sale slot, chiude i giocatori patologici nella solitudine della propria dipendenza, le violenze domestiche e le richieste di aiuto che esplodono. Un labirinto di scatole cinesi fatto di disperazione, sofferenza e disagio in cui spesso le donne vestono i doppi panni di vittime di violenza domestica ma anche di vittime della loro stessa dipendenza da gioco. Un quadro su cui è urgente intervenire quello delineato oggi a Palazzo Pirelli durante l’incontro promosso dal garante vittime di reato, Elisabetta Aldrovandi, che ha raccontato il rapporto tra ludopatia, violenza domestica e lockdown. A farne le spese soprattutto anziani, donne ma anche minori, vittime della cosiddetta violenza assistita, testimoni non indifferenti di maltrattamenti, abusi ma anche più spesso di ricatti psicologici o di natura economica ai danni dalle loro madri. Una situazione di sofferenza e di disagio su cui ha fatto da volano la ludopatia. “Un fenomeno che – ha illustrato Elisabetta Aldrovandi– è una vera e propria dipendenza. Secondo gli ultimi dati si stima che soffrano di comportamenti da gioco compulsivo più di 1 milione e 500mila persone. Una vera industria che muove un giro di affari di oltre 106miliardi, di cui 14 miliardi nella sola Lombardia. Senza contare l’aumento del 107 per cento delle chiamate al numero antiviolenza 1522 e del 65,7 per cento delle richieste di assistenza arrivate ai centri antiviolenza”. Gli effetti della correlazione tra i tre fattori sono stati anche al centro dell’intervento di Stefano Callipo, presidente nazionale dell’osservatorio violenza e suicidi che ha sottolineato la particolare situazione di fragilità delle donne affette da ludopatia “su cui grava anche un forte stigma sociale. A soffrire, però è l’intero nucleo familiare che, a causa della pandemia, ha dovuto affrontare situazioni di forte stress per la coabitazione prolungata, la crisi economica e lavorativa, e un uso massiccio di canali social e rete Internet”. Riflettori puntati sui giovani sono stati accesi dalla presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala, che ha ricordato che “in Italia più del 90 per cento del tempo su Internet è usato per attività ludiche come guardare un video, stare sui social, ascoltare musica”. (segue) (Com)