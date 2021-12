Lombardia: su lockdown, ludopatie e violenza domestica fronte caldo per istituzioni a tutela di donne e minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il fenomeno della ludopatia assume aspetti allarmanti, in particolare tra i giovani, che vivono in una realtà iperconnessa, nella quale la distinzione tra vita reale e vita virtuale appare sempre più sfuocata”. Per questo, secondo la presidente Sala “andrebbe forse valorizzata, anche a livello normativo, una diversa prospettiva: quella educativa, su cui il Corecom, quale organo di consulenza in materia di comunicazione, può dare un importante contributo nell’esercitare le funzioni di garanzia e tutela dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, per promuovere un uso responsabile e consapevole dei media”. Su delega del presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, a portare i saluti istituzionali, Viviana Beccalossi, promotrice nella scorsa legislatura delle legge regionale per il contrasto alla ludopatia, provvedimento che spianò la strada per altri interventi legislativi a livello nazionale. “Regione Lombardia deve continuare e se possibile rilanciare la battaglia contro gli effetti della ludopatia, iniziata grazie alla legge 8/2013 che mi onoro di avere proposto e che fu votata all’unanimità. Una legge che – ha sottolineato l’ex assessore regionale al territorio, ora consigliera del gruppo Misto - ha aperto la strada a tante iniziative di comunicazione e ascolto, ha permesso di creare reti gli operatori del volontariato, ha dato strumenti ai Comuni per vigilare sugli abusi, ma soprattutto ha per la prima volta consentito ai malati di gioco d’azzardo patologico di essere curati gratuitamente nelle strutture sanitarie. La Lombardia è quindi da anni un punto di riferimento su questa tematica e deve continuare a non lasciare sole le persone che soffrono di ludopatia, stimolando le scuole a parlare dei rischi dell’azzardo ai giovani e lavorando fianco a fianco con le tante associazioni impegnate in prima linea”. Una situazione che, ha concluso la garante vittime reato Elisabetta Aldrovandi, rappresenta solo la punta dell’iceberg su cui occorre intensificare l’impegno di tutte le istituzioni. (Com)