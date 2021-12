Speciale scuola: Puglia, Leo, impegnati 15 mln per formazione post laurea e 30 mln per obbligo formativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale, su mia proposta, ha approvato due importanti delibere tanto attese dai giovani pugliesi e dal sistema regionale della formazione professionale che, anche all'esito dell'importante percorso di ascolto e partecipazione di Agenda per il Lavoro, vuole correre ancora più veloce". Lo ha fatto sapere in una nota l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo: "Con il primo atto grazie ad un impegno di risorse pari a 15 milioni di euro, abbiamo dato indirizzo agli uffici competenti della Sezione Formazione Professionale di predisporre e pubblicare il nuovo avviso pubblico per la concessione di Voucher per la formazione post-universitaria edizione 2021-2022. Si tratta del nuovo bando che potrà finanziare i master post lauream delle ragazze e dei ragazzi pugliesi e che sarà pubblicato nelle prossime settimane, anche a seguito degli incontri di Agenda per il Lavoro da cui stanno emergendo interessanti contributi e nuove visioni per rendere la misura più semplice dal punto di vista burocratico e più legata alle effettive prospettive occupazionali". (Ren)