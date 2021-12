Speciale scuola: Floridia su giornata mondiale Aids, a scuola più formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Istruzione e senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, segnala che "oggi i dati confermano che fra i giovani aumentano i casi di Aids. Non possiamo abbassare la guardia - continua su Facebook - e dobbiamo riaccendere i riflettori su questa malattia. Bisogna rinforzare le attività in tal senso. Anche le ore di educazione civica possono essere dedicate a questi momenti di riflessione e informazione". L'esponente dell'esecutivo aggiunge: "Per questa e altre urgenze che riguardano la salute dei giovani con il viceministro Pierpaolo Sileri abbiamo fatto ripartire il tavolo Scuola - Salute, che coinvolge i nostri ministeri di riferimento, per migliorare tutte le attività dedicate alla salute, alla prevenzione e agli stili di vita degli studenti e delle studentesse!". (Rin)