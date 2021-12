Speciale scuola: Emilia Romagna, Salomoni, sei mln per colmare gap digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Combattere il divario digitale – la distanza esistente tra chi ha possibilità concreta di accedere alle tecnologie dell'informazione e chi invece ne è escluso - a partire dai più giovani e dal mondo della scuola e della formazione, per un'istruzione sempre più equa e inclusiva". È l'impegno della Regione Emilia-Romagna, che in una nota ha comunicato che "nell'anno scolastico 2020-2021 ha destinato a questo obiettivo 6 milioni di euro, cifra complessiva raggiunta anche grazie ai Fondi europei (1,5 milioni) e all'importante contributo di Zanichelli Editore (1 milione). Un obiettivo raggiunto attraverso il "progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative", basato sulla collaborazione interistituzionale nella programmazione, attuazione e valutazione degli interventi proprio per valorizzare al massimo la complementarità delle risorse disponibili ed evitare il rischio della sovrapposizione delle azioni. Non solo, perché ogni Comune ha potuto scegliere la modalità di assegnazione dei dispositivi più congeniale, per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie". (Ren)