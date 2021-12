Imprese: sostenibilità, persone e digitale, nuova visione del lavoro in Sace tra arte e smart office

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace sceglie le linee geometriche e le figure stilizzate del famoso artista Ale Giorgini per rinnovare la sede di Roma. Stando al relativo comunicato stampa, il suo tratto grafico esprime perfettamente le sfaccettature poliedriche del nuovo modo di vivere il lavoro in Sace, nell’ambito del progetto “New views of working”, che si articolano tra l’innovazione digitale e quella degli spazi fisici con un focus sulla sostenibilità ambientale e umana. Un progetto, prosegue la nota, coerente con il nuovo modello di business di Sace che la vede impegnata, oltre al tradizionale sostegno all’export e all’internazionalizzazione, con l’operatività di Garanzia Italia a sostegno dell’attuazione del green new deal italiano, per sostenere la ripartenza con una forte accelerazione degli investimenti in infrastrutture, fisiche e digitali, e sostenibilità. Sustainability, Digital, Place e People, si legge nel documento, sono i quattro driver che guidano Sace, e che hanno ispirato l’illustratore vicentino Ale Giorgini nella realizzazione delle opere, raccontando il cambiamento di mindset verso un nuovo modo di lavorare tra casa e ufficio. (segue) (Com)