Imprese: sostenibilità, persone e digitale, nuova visione del lavoro in Sace tra arte e smart office (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso le installazioni dell’artista Sace ribadisce il proprio impegno nell’arte e il valore di quest’ultima come linguaggi di comunicazione universale, in grado di esprimere al meglio anche il ruolo dell’azienda nella costruzione di un ponte ideale tra passato e futuro, grazie alla propria operatività. “Siamo felici di sopitare le opere di Giorgini negli uffici di Sace, tanto per il loro valore artistico quanto per quello simbolico: l’idea nasce dalla volontà di raccontare come le nuove modalità di lavoro stiano ridisegnando spazi, priorità e valori del lavoro stesso”, ha commentato Marco Traditi, chief operating officer di Sace, a cui fanno capo risorse, organizzazione e sistemi della società. “Sono felice quando il mio lavoro può uscire dal foglio di carta e diventare qualcosa che entra a far parte della quotidianità delle persone, e onorato di aver contribuito al progetto in un luogo così prestigioso nel cuore di Roma: mi piace pensare che i miei disegni possano, oltre che raccontare la nuova visione e il nuovo modello di lavoro, rendere gli spazi più accoglienti di quanto già lo siano”, ha aggiunto Ale Giorgini. (segue) (Com)