Imprese: sostenibilità, persone e digitale, nuova visione del lavoro in Sace tra arte e smart office (3)

- Nell’ottica del cambiamento dei luoghi di lavoro verso la flessibilità e inclusività, si legge nella nota, il progetto di Sace nasce con l’obiettivo di trasformare il modo di vivere in azienda, grazie a nuovi spazi progettati intorno alle reali esigenze dei collaboratori: la sfida più complessa è stata conciliare spazi e tecnologie innovative in un contesto articolato come quello di Palazzo Poli, edificio storico nel centro di Roma che oggi è sede della società, e sottoposto ad una serie di vincoli costruttivi. Uno “smart office” in grado di sostenere “l’employer branding” con spazi innovativi, funzionali, vivibili e sostenibili per concentrarsi, socializzare, comunicare, collaborare, effettuare telefonate. Altrettanto importante, prosegue la nota, l’attenzione all’impatto ambientale che è parte integrante del Dna di Sace, e sintetizzata nel codice etico e nel bilancio di sostenibilità. Un impegno costante che si riflette anche nei nuovi spazi, frutto di un progetto di ristrutturazione attento alla sostenibilità dei materiali utilizzati: l’illuminazione è regolabile e intelligente grazie a sensori attenti alla luce proveniente dall’esterno, con consumi energetici ridotti grazie a corpi luminosi full Led e sensori di presenza, che evitano l’accensione delle lampade nei locali non occupati. (segue) (Com)