Imprese: sostenibilità, persone e digitale, nuova visione del lavoro in Sace tra arte e smart office (4)

- Allo stesso tempo, prosegue la nota, Sace è molto attenta alle sue persone, cui offre strumenti di welfare e work life balance con particolare focus sulla componente femminile. Dei 580 dipendenti di Sace, il 50 per cento è donna, con una quota significativa rispetto alla media nazionale: negli ultimi due anni la società ha valorizzato le tematiche di diversità e inclusione, promuovendo incontri di sensibilizzazione su temi di attualità, progetti di uguaglianza di genere, empowerment femminile e reverse-mentoring intergenerazionale. Le fondamenta di Palazzo Poli, sede della società, seguono il tracciato dell’Acquedotto Vergine, costruito da Agrippa nel 19 d.c. e rimesso in funzione a metà del Cinquecento, alimentando la Fontana di Trevi fino alla fine dell’Ottocento. Sace conserva due preziose testimonianze della decorazione settecentesca: nella volta della sala del consiglio di amministrazione è raffigurata una scena mitologica, interpretata come “Trionfo di Apollo tra le virtù di Casa Conti”, opera di Giovanni Odazzi; nella sala della presidenza è invece dipinta una scena allegorica, identificata come “Allegoria della giustizia, della pace e della saggezza”, che allude probabilmente all’ideale dell’equilibrio e della pace raggiunto attraverso il controllo dei sensi. Autore dell’affresco è il toscano Domenico Piestrini. (Com)