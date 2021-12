Trasporti: Trenitalia, le novità dell'orario invernale, più collegamenti a località turistiche, Sud e mete estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'orario invernale 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre, Trenitalia mette in campo oltre 230 Frecce per unire fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma, più collegamenti verso il Sud con maggiore frequenza, treni diretti e soluzioni integrate treno-bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia, collegando fra loro le porte di accesso al Paese. Ma anche 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia, passando per i luoghi turistici e per raggiungere importanti eventi culturali in tutta Italia con collegamenti senza cambi. Nuove destinazioni per il Regionale con i suoi 6.800 treni quotidiani, per visitare luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, anche in sella alla propria bicicletta grazie agli oltre 20mila posti bici disponibili al giorno, con punti di ricarica per le e-bike. La flotta regionale, già rinnovata per circa il 50 per cento, vedrà nel 2022 l'arrivo di 105 nuovi treni. Particolare attenzione è stata data anche alle mete turistiche invernali. Dal 12 dicembre sarà infatti possibile spostarsi tra Aosta e Torino senza cambio in meno di due ore. Prosegue anche l'attenzione verso il Sud di Trenitalia con più collegamenti e maggiore frequenza nel periodo natalizio e, più in generale, in tutto l'orario invernale 2021-2022. Più frequenti i collegamenti delle Frecce da e per la Puglia. In particolare, due corse Frecciargento in più portano a 14 i collegamenti al giorno tra Roma e Puglia. Non sono stati dimenticati nemmeno i borghi più piccoli: grazie ai treni regionali, con il nuovo orario è infatti possibile raggiungere borghi (703 collegamenti), città termali (1.296 collegamenti), parchi e altre località della Penisola dall'alto valore culturale e paesaggistico, con 21 nuovi collegamenti Link e Line. (segue) (Rem)