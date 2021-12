Trasporti: Trenitalia, le novità dell'orario invernale, più collegamenti a località turistiche, Sud e mete estere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte le novità in Piemonte per arrivare nella provincia: a Neive, Saluzzo, Castagnole, ma anche ai laghi di Avigliana, al Castello di Miradolo. Dalla primavera sarà poi attivo in Liguria San Fruttuoso Link, fino a cinque collegamenti al giorno treno-battello per raggiungere da Camogli la Baia di San Fruttuoso, mentre nel Nord-Est il nuovo collegamento Muggia Link, treno-battello consentirà di raggiungere da Trieste il caratteristico porticciolo di Muggia, ad un passo dalla Slovenia. Per quanto riguarda gli Eurocity e gli Euronight, opzioni di trasporto grazie a cui raggiungere anche l'estero, saranno disponibili quattro treni notturni, da Milano-Verona-Padova e da Roma-Firenze, che collegano l'Italia con l'Austria e la Germania diretti a Vienna e Monaco di Baviera. Per arrivare in Svizzera sono a disposizione 40 treni al giorno, con il nuovo collegamento diretto Bologna-Zurigo via Milano, due nuovi collegamenti con Basilea via Domodossola e un maggior numero di treni diretti a Lucerna e Basilea da Milano via Chiasso. Due treni al giorno collegano l'Italia alla Germania, fino a Francoforte. Trenitalia, infine, supporta la ripartenza degli eventi e delle grandi manifestazioni in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia, confermandosi vettore ufficiale di eventi sportivi e musicali di grande interesse, come il Jova Beach Party, il tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che si terrà fra luglio e settembre 2022 in 12 località italiane. (Rem)