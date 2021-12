Francia: elezioni presidenziali, Bertrand sostiene Pecresse a secondo turno primarie Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione dell'Alta Francia, Xavier Bertrand, ha annunciato che voterà per l'omologa dell'Ile-de-France Valerie Pecresse al secondo turno delle primarie che designeranno il candidato dei Repubblicani alle prossime elezioni presidenziali francesi. "Ringrazio gli aderenti dei Repubblicani che mi hanno dato fiducia", ha scritto su Twitter Bertrand, al primo turno ha raccolto il 22,36 per cento. Al ballottaggio Pecresse, seconda al 25 per cento, affronterà il deputato Eric Ciotti, al 25,59 per cento. (Frp)