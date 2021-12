Cina-Italia: ambasciatore Ferrari, cucina italiana importante volano per promuovere l'agroalimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete diplomatico-consolare si è inoltre avvalsa della collaborazione di Agenzia Ice, Camera di commercio italiana in Cina e Accademia della cucina per numerose attività di promozione, tra cui video volti a far conoscere ai consumatori cinesi le Indicazioni geografiche protette (Igp) italiane contenute nell'accordo siglato di recente da UE e Cina in materia di indicazioni geografiche ma anche una cena speciale a Pechino organizzata dall'Accademia con la collaborazione –da remoto- dello chef Cracco. "La Cina - ha dichiarato l'ambasciatore Luca Ferrari - è un importantissimo mercato di sbocco per i prodotti italiani e, in particolare, per quelli del settore agroalimentare e vitivinicolo, che hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni". (segue) (Cip)