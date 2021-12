Cina-Italia: ambasciatore Ferrari, cucina italiana importante volano per promuovere l'agroalimentare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2019 Italia e Cina hanno siglato importanti accordi nel settore agroalimentare, tra cui protocolli in materia di esportazioni di carne bovina, carne suina, nocciole, agrumi freschi, kiwi, riso, che favoriscono la penetrazione in Cina dei nostri prodotti e che hanno permesso un'impennata per l'export settoriale. "L'agroalimentare – ha spiegato l'ambasciatore Ferrari – è stato uno dei settori trainanti della crescita delle esportazioni verso la Cina degli ultimi anni. A settembre 2021 le esportazioni italiane verso la Cina di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono cresciute del 62,5 per cento su base annua". È una tendenza in linea con la crescita generale dell'export italiano verso la Cina. Nei primi 10 mesi del 2021 sono stati esportati dall'Italia un totale di 12,81 miliardi di euro verso la Cina – lo stesso ammontare di tutto il 2020 - segnando una crescita del 28,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+19,8 per cento rispetto ai primi 10 mesi del 2019). (Cip)