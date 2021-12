Difesa: ministro Esteri romeno, Russia ha posizione sbagliata su sistema antimissilistico nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione espressa dalla Federazione Russa in merito al sistema antimissilistico situato in Romania, parte integrante del sistema di difesa antimissilistico della Nato, è del tutto sbagliata. Lo ha detto il capo della diplomazia romena, Bogdan Aurescu, in un comunicato del ministero degli Esteri. Aurescu ha reagito così alle dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel discorso pronunciato oggi alla ministeriale dell'Osce a Stoccolma. Secondo Lavrov, in Romania e Polonia sono stati installati sistemi di difesa missilistica in grado di essere usati per scopi offensivi. "La posizione espressa dalla Federazione Russa in merito al sistema di difesa missilistico situato in Romania, parte integrante del sistema di difesa missilistico della Nato, è completamente sbagliata, non è nuova e fa parte della retorica poco costruttiva su questo tema, già noto sin dalla negoziazione e conclusione, nel 2011, dell'Accordo tra Romania e Usa sulla localizzazione in Romania del sistema di difesa degli Stati Uniti contro i missili balistici", ha affermato Aurescu. (segue) (Rob)