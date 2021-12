Difesa: ministro Esteri romeno, Russia ha posizione sbagliata su sistema antimissilistico nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno ha evidenziato che "la posizione della Romania, degli Stati Uniti e dell'Alleanza Nord atlantica è stata pubblicamente espressa e trasmessa alla Federazione Russa in modo chiaro, fermo, ripetutamente, durante i dieci anni dalla conclusione di detto Accordo: il sistema di difesa missilistica della Nato, che include la struttura di Deveselu, è strettamente difensivo, utilizzato solo per scopi di autodifesa, secondo la Carta delle Nazioni Unite, il sistema non è diretto contro la Federazione Russa, mirando a minacce di missili balistici a corto e medio raggio dall'esterno dell'area euro-atlantica; non c'è alcuna intenzione di trasformare il sistema di difesa missilistico". Il ministro degli Esteri di Bucarest ha sottolineato che questi temi sono inclusi anche nella Dichiarazione finale del vertice Nato di Varsavia del 2016. Pertanto, il paragrafo 55 della Dichiarazione afferma chiaramente: "La capacità è puramente difensiva" e il paragrafo 59 afferma che "il sistema di difesa missilistico della Nato non è diretto contro la Russia e non pregiudicherà le capacità deterrenti strategiche della Russia". (segue) (Rob)