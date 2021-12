Difesa: ministro Esteri romeno, Russia ha posizione sbagliata su sistema antimissilistico nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difesa missilistica della Nato è progettata per difendersi da potenziali minacce provenienti dall'esterno dell'euro-atlantico. Abbiamo ripetutamente spiegato alla Russia che il sistema Bmd non è efficace contro il sistema strategico di deterrenza nucleare russo e che non c'è alcuna intenzione di ristrutturarlo per avere tale capacità in futuro. Pertanto, le dichiarazioni russe che minacciano di prendere di mira gli alleati a causa della Bmd della Nato sono inaccettabili e controproducenti", ha aggiunto Aurescu. La diplomazia di Bucarest ha sottolineato infine che la reazione della Romania alle citate dichiarazioni odierne del ministro russo sarà espressa nel discorso del ministro degli Esteri romeno Aurescu, che è previsto più tardi in giornata o venerdì mattina. (Rob)