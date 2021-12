Auto: Chiazzese-Sut (M5s), garantire sostegno alla filiera per completare la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In un mercato delle auto che continua a essere in difficoltà, le immatricolazioni delle vetture elettriche sono ancora una volta in controtendenza. Lo sottolineano in una nota Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, deputati del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive. "A novembre, mentre prosegue il declino delle autovetture a benzina e diesel, le-car cresce ancora. In particolare le auto elettriche a batteria aumentano del 43,92 per cento, registrando 6.927 unità. È un segnale importantissimo sulla grande attenzione dei cittadini alla mobilità a zero emissioni. Davanti a questi numeri appare evidente che il governo debba proseguire con politiche di sostegno a una delle filiere più importanti della nostra economia, per accompagnarla lungo la strada della transizione all’elettrico. Supportare questo passaggio - aggiungono - significa anche garantire alla nostra filiera automotive di continuare a lavorare. Come dimostra anche il primato nelle vendite della 500 elettrica, il nostro Paese può avere un ruolo di primissimo piano nella nuova mobilità, con ricadute positive sul ciclo economico e sull’occupazione. Come abbiamo sottolineato anche con una recente interrogazione in Parlamento, il nostro Paese ha bisogno di nuove risorse per l’ecobonus auto, con fondi che vanno concentrati sulle vetture 'full electric'. Sarà decisivo puntare anche sulla produzione delle batterie e sulla progettazione in chiave circolare sia degli accumulatori che della componentistica. Altro tassello indispensabile è la realizzazione di una capillare rete di stazioni per la ricarica. Un disegno organico è essenziale per consentire alle imprese dell’automotive e dell’indotto di essere protagoniste della nuova mobilità e allo stesso tempo, di centrare gli obiettivi di decarbonizzazione”, concludono.(Com)