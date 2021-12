Ambiente: assessora Lazio, al lavoro per coordinare strategie su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro in materia di sviluppo sostenibile istituito dalla Conferenza delle Regioni sta lavorando per avere al più presto una fotografia dello stato di avanzamento delle strategie regionali sullo sviluppo sostenibile, per poter poi dare alle regioni delle linee guida omogenee e coerenti. Lo ha detto Roberta Lombardi, assessora alla transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio e coordinatrice del gruppo di lavoro sullo sviluppo sostenibile della Conferenza delle Regioni, intervenendo alla presentazione del rapporto “I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, organizzato da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). (segue) (Rer)