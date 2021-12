Bangladesh: Khaleda Zia, 23 personalità firmano appello per cure all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventitré personalità bengalesi hanno firmato un appello al governo per chiedere che conceda la possibilità di curarsi all’estero a Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, malata e con due condanne sospese. Tra i firmatari ci sono medici, attivisti per i diritti umani, scrittori, giornalisti, docenti universitari. tra loro Zafrullah Chowdhury, Kamal Ahmed, Swapan Adnan, Shahidul Alam, Parveen Hasan, Asif Nazrul, Shahnaz Huda, Shirin Haque, Nur Khan Liton, Rehnuma Ahmed, Hana Shams Ahmed, Farida Akhtar. Anche sulla stampa sono apparsi editoriali favorevoli a un gesto di magnanimità da parte del governo, ad esempio quello del direttore del quotidiano “The Daily Star”, Mahfuz Anam, secondo cui oltretutto i costi politici di un rifiuto potrebbero essere superiori ai rischi di concedere l’espatrio. (segue) (Inn)