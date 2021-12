Pnrr: Simest (Gruppo CDP), Comitato agevolazioni proroga al 31 maggio l'apertura del Fondo 394

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, comunica che il Comitato Agevolazioni ha deliberato la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Fondo 394/Pnrr. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il Fondo è lo strumento pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con l'obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica delle Pmi italiane a vocazione internazionale. Gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il Fondo è stato dotato inizialmente di 1,2 miliardi di euro ed ha ancora a disposizione circa 360 milioni di euro per finanziare la trasformazione delle Pmi e sostenerne la crescita nei mercati esteri. Rimangono invariate le agevolazioni, che prevedono una quota a fondo perduto fino al 25 per cento e tasso agevolato pari – ad oggi - allo 0,055 per cento. Le aziende con almeno una sede operativa al Sud godono di risorse dedicate e di una quota a fondo perduto fino al 40 per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Dal 28 ottobre, data di apertura del portale, sono stati richiesti dalle PMI quasi €840 milioni di finanziamenti, di cui oltre il 30 per cento dalle imprese del Mezzogiorno. (Rin)