Imprese: la nuova visione del lavoro in Sace tra arte e smart office (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo felici di ospitare le opere di Giorgini negli uffici di Sace - ha dichiarato Marco Traditi, Chief operating officer di Sace, a cui fanno capo Risorse, Organizzazione e Sistemi della società - tanto per il loro valore artistico quando per quello simbolico. L’idea dell’installazione nasce proprio dalla volontà di raccontare come le nuove modalità di lavoro stiano ‘ridisegnando’ spazi, priorità e valori del lavoro stesso". “Sono felice quando il mio lavoro può uscire dal foglio di carta e diventare qualcosa che entra a fare parte della quotidianità delle persone - ha dichiarato l’illustratore, Ale Giorgini -. Sono onorato di avere contribuito al progetto del nuovo spazio di lavoro di Sace, in uno luogo così prestigioso nel cuore di Roma. Mi piace pensare che i miei disegni possano, oltre che raccontare la nuova visione e il nuovo modello di lavoro, rendere gli spazi ancora più accoglienti di quanto già lo siano. Mi piace pensare che le figure che ho disegnato possano diventare quasi dei colleghi di lavoro, quelli che non vedi l’ora di rivedere il lunedì mattina”. (Com)