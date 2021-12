Violenza donne: Battisti (Pd), inaugurata mostra "L'invisibilità non è un superpotere" a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dopo il grande successo di visite della mostra 'L'invisibilità non è un superpotere', esposta ad Isola del Liri, abbiamo voluto esporre anche presso la sede della Provincia di Frosinone, in Piazza Gramsci, 13. Questa mostra, attraverso le radiografie di donne arrivate in Pronto Soccorso a seguito di atti di violenza, ha la capacità di penetrare l'animo umano, perché spiega che la violenza è crudele, lascia segni indelebili". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali, in occasione del taglio del nastro della mostra "L'Invisibilità non è un superpotere' che sarà esposta nel Palazzo Gramsci a Frosinone dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00, fino al 15 dicembre.