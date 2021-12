Violenza donne: Battisti (Pd), inaugurata mostra "L'invisibilità non è un superpotere" a Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Questo spazio - spiega - permetterà di raggiungere diverse persone e le dara la visibilità che merita. Dall'inizio dell'anno ad oggi in Provincia di Frosinone sono state 262 le donne refertate a seguito di violenza fisica ma le associazioni e la rete sanitaria ci sottolineano che ogni giorno sono molte le donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche ed economiche che rimangono nel silenzio. Ringrazio - conclude - la responsabile del Progetto Artemis, Emanuela Piroli, il presidente della Provincia Antonio Pompeo che ospiterà la mostra, il presidente Nicola Zingaretti per aver reso tutto ciò possibile e, ovviamente, l'autrice della mostra, Marzia Bianchi di Pangea Onlus-Rete Reama, che continua ad accompagnarmi nel viaggio del contrasto alla violenza di genere e nella lotta alle diseguaglianze, tramite la sua arte". (Com)