Torino: l'assessora all'Innovazione, dobbiamo rendere i servizi facili da usare e sicuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'Innovazione conclude il suo intervento parlando del Csi Piemonte: "Ad accompagnare tutto questo percorso abbiamo avuto qui un elemento importante che è stato ed è il Csi. Sapere che oggi siamo qui a interrogarci su come applicare il marketing privato al pubblico, in una logica che tenga conto di tutte le questioni etiche, mi riempie di orgoglio, perché so che su questo punto la nostra Città e la nostra Regione possono dare tanto, essere un faro, e perché, come viene detto nel sottotitolo del convegno, la rivoluzione tecnologica è accompagnata dalla rivoluzione di pensiero, di sguardo, che è fondamentale per migliorarci". (Rpi)