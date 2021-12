Speciale difesa: Argentina, tragedia Ara San Juan, ex presidente Macri imputato ufficialmente per spionaggio illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema argentino permette ad ogni modo alla difesa di presentare appello contro la decisione del giudice prima ancora di passare alla fase del dibattimento. La mossa del giudice non ha sorpreso, tenendo conto che questa settimana Bava aveva disposto l'imputazione formale anche nei confronti di due ex capi dell'area di controspionaggio, Diego Dalmau Pereyra e Martín Coste. Nello scritto di imputazione il giudice affermava che "è impossibile che le massime autorità dell'Afi e del Governo Nazionale siano state a margine degli eventi". Macri è quindi accusato di presunte manovre di spionaggio illecite che avevano l'obiettivo di monitorare le attività delle organizzazioni dei parenti delle vittime dell'affondamento del sottomarino San Juan "per cercare di preservare l'immagine della gestione del governo". I pedinamenti si sarebbero svolti tra dicembre 2017 e la fine del 2018. (Abu)