Speciale difesa: Usa-Cina, segretario Difesa Austin contesta programma armi ipersoniche di Pechino

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato oggi, 2 dicembre, che la decisione della Cina di perseguire lo sviluppo di armi strategiche ipersoniche "aumenta le tensioni nella regione" dell'Indo-pacifico, ed ha assicurato che gli Stati Uniti manterranno la capacità di deterrenza a fronte di qualsiasi sistema d'arma a disposizione di Pechino. Austin si trova in Corea del Sud, dove ha preso parte ai colloqui annuali di sicurezza col suo omologo sudcoreano. "Nutriamo preoccupazioni in merito alle capacità militari che la Repubblica Popolare continua a perseguire", ha dichiarato Austin, riferendosi al test di un'arma ipersonica guidata effettuato da Pechino lo scorso luglio. Tale collaudo "evidenzia per quale ragione riteniamo la Cina una sfida complessa", ha affermato il segretario. Per quanto riguarda la Penisola coreana, Austin e il ministro sudcoreano Suh Wook hanno discusso le nuove sfide poste dall'avanzamento del programma balistico nordcoreano, ribadendo però la volontà di Washington e Seul di perseguire un approccio diplomatico alla denuclearizzazione della Penisola. (Git)