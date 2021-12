Speciale difesa: Germania, Merkel riceve onori militari per fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel riceverà gli onori militari per la conclusione del proprio mandato nella serata di oggi a Berlino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la cerimonia si svolgerà nel cortile del ministero della Difesa tedesco. Il Battaglione della Guardia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sfilerà al lume delle fiaccole innanzi alla cancelliera, preceduto dalla banda militare che suonerà marce e alcuni brani musicali scelti dalla stessa Merkel. In particolare, si tratta dell'inno cristiano “Grosser Gott, wir loben dich” (“Gran Dio, noi ti lodiamo”) composto da Ignaz Franz, della canzone melodica di Hildegard Knef “Fuer mich soll's rote Rosen regnen (“Per me pioveranno rose rosse”) e di “Du hast den Farbfilm vergessen” (“Hai dimenticato il rullino a colori”), brano pop di Nina Hagen. Formazione interforze della Bundeswehr, il Battaglione della Guardia svolge compiti di protocollo e di difesa del quartiere governativo di Berlino. (Geb)