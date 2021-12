Speciale difesa: Kosovo, partito Aak, Parlamento non informato su dimissioni del comandante delle Ksf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo non è stato adeguatamente informato sulle dimissioni del comandante delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf), generale Rrahman Rama. Lo ha dichiarato il parlamentare dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Pal Lekaj. in un'intervista al portale d'informazione "Ekonomia Online". Secondo quanto osservato da Lekaj, l'intero processo che ha portato al cambio alla guida delle Ksf è stato mal gestito e sarebbe stata la presidente kosovara Vjosa Osmani a far dimettere il generale Rama. La vice leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Vlora Citaku, ha accusato il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, per aver chiesto all'ex comandante delle Forze di sicurezza, Rrahman Rama, di autorizzare l'uso degli asset delle Ksf da parte delle forze di polizia. "Quanto accaduto nelle scorse settimane con le Ksf non dovrebbe essere normalizzato. Il ministro Mehaj ha violato gravemente la legge, inclusi gli accordi con gli Stati Uniti, chiedendo al comandante delle Ksf di concedere gli asset delle Ksf in uso durante le operazioni di polizia", ha dichiarato l'ex ambasciatrice kosovara a Washington scrivendo su Facebook. Citaku ha anche criticato il modo in cui è avvenuto l'avvicendamento alla guida delle Ksf, evidenziando in particolare che non sono state organizzate cerimonie ufficiali per sancire il passaggio di consegne tra Rama e il nuovo comandante Bashkim Jashari. (Alt)