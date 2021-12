Speciale difesa: Siria-Giordania: attivazione zona franca tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero siriano dell’Economia e del commercio estero e il ministero dell’Industria della Giordania hanno annunciato l’apertura della zona franca tra Siria e Giordania. Lo rende noto l’agenzia di stampa filo-governativa siriana “Sana”. Le due parti hanno indicato in un comunicato congiunto, che la riapertura della zona mira ad attivare il movimento commerciale, attrarre investimenti e attivare il settore dei servizi, creando così opportunità di lavoro e contribuendo al raggiungimento del sostegno al processo di sviluppo economico e sociale per entrambi i Paesi. Secondo la dichiarazione congiunta, l’istituzione della zona franca è stata effettuata in conformità con l’accordo di cooperazione economica e la regolamentazione degli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo scorso 19 aprile, la Giordania ha riaperto il valico di frontiera di Nasib, chiuso dalla metà dell’agosto del 2020, per facilitare la ripresa del precedente movimento di camion e viaggiatori. La zona franca è situata in un'area di 6.500.000 metri quadrati tra Giordania e Siria, adiacente al valico di frontiera Jaber-Nasib ed è stata chiusa nel 2015 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza. (Res)