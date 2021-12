Foggia: pestaggio per debito di droga, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della squadra mobile di Foggia hanno tratto in arresto 3 persone, tra i 18 e i 22 anni, con precedenti, ritenuti responsabili di tentata estorsione e lesioni gravi aggravate. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è scaturita a seguito di un pestaggio ai danni di un uomo, aggredito nella sua abitazione, lo scorso novembre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i 3 soggetti avrebbero minacciato e pestato anche la madre, intervenuta in soccorso del figlio. Da ulteriori sviluppi delle indagini è emerso che il pestaggio avrebbe avuto come movente un debito della vittima per l'acquisto di cocaina ceduta da uno degli aggressori l'estate scorsa. (Ren)