Sanità: Papa Giovanni XXIII, da Fondazione Onda 3 bollini rosa per l'attenzione alle donne (2)

- "La 10a edizione dei bollini rosa, che ha visto la partecipazione di 363 ospedali italiani e il patrocinio di 27 enti e società scientifiche – afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - rinnova il nostro impegno nella promozione di un approccio gender-oriented all'interno delle strutture ospedaliere, riconoscendo l'importanza della sua promozione attraverso servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche. Qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, elementi indispensabili per assicurare uniformità di accesso alle prestazioni, sono evidenziate dagli ospedali con i bollini rosa che vengono valutati e premiati mettendo in luce percorsi inerenti sia alle specialità con maggior impatto epidemiologico nell'ambito della salute femminile, sia a quelle che trattano patologie che normalmente colpiscono entrambi i generi, nonché l'accoglienza e l'accompagnamento alle donne e i servizi offerti per la gestione di vittime di violenza. I 354 ospedali premiati costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose, un canale di divulgazione scientifica per promuovere l'aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari e per la popolazione, l'opportunità di poter scegliere il luogo di cura più idoneo alle proprie necessità, nonché di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate a specifiche patologie, con l'obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate". Una particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema delle lesioni perineali durante il parto che riguarda circa l'85 per cento delle donne che partoriscono, con un 3 per cento che riporta lesioni perineali di III o IV grado che coinvolgono anche lo sfintere anale. Per questo sono state assegnate delle "menzioni speciali". Sono 30 le strutture che si distinguono per l'impegno nel campo della prevenzione e nella gestione del trauma perineale correlato all'evento nascita. Tra queste anche il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "La valutazione si è basata su un periodo di particolare la difficoltà per il nostro Ospedale, che è stato in tutti questi mesi tra i più impegnati sul fronte dell'emergenza Covid-19. Per questo siamo doppiamente soddisfatti per questo importante risultato, che premia soprattutto i nostri percorsi di cura e assistenza in ambito materno-infantile – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni -. Nel nostro Ospedale, che è ai primissimi posti in Italia per numero di parti seguiti, spesso con una complessità medio-alta, l'attenzione alla donna a 360 gradi va di pari passo con l'alta tecnologia, la disponibilità delle cure più innovative e servizi tesi alla presa in carico globale dei bisogni delle pazienti e delle loro famiglie, come l'assistenza psicologica e la mediazione culturale". (Com)