Lombardia: approvata in commissione ambiente proposta di legge su riordino sistema di protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla commissione ambiente e protezione civile la proposta di legge sul riordino del sistema regionale di protezione civile in Lombardia (relatrice Francesca Ceruti Lega). L’obiettivo è quello di ampliare l'impianto normativo vigente con nuove prescrizioni che valorizzino le specificità territoriali e il volontariato, mantenendo, unico caso in Italia, le deleghe alle Province e istituendo la figura del coordinatore territoriale operativo (Cto) con compiti di coordinamento operativo delle risorse del volontariato organizzato. “Sono orgoglioso - ha spiegato il presidente della commissione ambiente Riccardo Pase- dell’approvazione di questa proposta di legge che valorizza quello che è diventata oggi la protezione civile, formata da volontari preparati che negli anni sono cresciuti diventando, potremmo dire, dei professionisti del volontariato. La legge è frutto di un lunghissimo lavoro di confronto in commissione e di un intenso lavoro di interlocuzione con tutti gli stakeholder. Si sono svolte infatti, nei mesi scorsi, molte audizioni cha hanno generato diversi emendamenti per apportare tutte le migliorie emerse in questo percorso di confronto”. Il nuovo modello introdotto prevede l'attribuzione di specifiche funzioni ai Presidenti delle Province lombarde in affiancamento alle vigenti autorità di protezione civile. Oltre a consolidare le funzioni in capo a Regione Lombardia, le Province e la Città metropolitana di Milano saranno considerati gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali per l'organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale. (segue) (Com)