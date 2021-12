Lombardia: approvata in commissione ambiente proposta di legge su riordino sistema di protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Gli enti dovranno dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa individuando anche un funzionario responsabile con formazione specifica obbligatoria. Vengono definiti con chiarezza a quali autorità di Governo dei vari livelli territoriali competano la direzione strategica e il coordinamento delle risorse da impiegare al verificarsi di un'emergenza di protezione civile, a seconda del livello di impatto: comunale, sovracomunale o di area vasta, regionale. Tra le novità della proposta di legge emerge la figura del coordinatore territoriale operativo (Cto), individuata tra i volontari di protezione civile con competenza e specifica formazione. Al Cto sono assegnati compiti di coordinamento operativo delle risorse del volontariato organizzato che comprende 550 gruppi comunali di protezione civile e 342 Associazioni di volontariato con oltre 25mila volontari iscritti all’Albo territoriale di Regione Lombardia. La proposta di legge disciplina per la prima volta in maniera analitica il piano regionale di protezione civile e la sua composizione, prevedendo due parti: la prima generale sull’analisi multirischio, la seconda settoriale articolata in singoli piani approvati da Regione Lombardia. Tra i piani settoriali inseriti nella proposta di legge spicca quello sulla prevenzione del rischio di incendio boschivo che introduce l'addestramento di personale altamente qualificato e l'inserimento di gruppi speciali. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza. Pd e M5s hanno dato un’astensione “benevola” e “costruttiva” in vista della votazione in aula consiliare con l’intenzione di apportare ancora alcune modifiche per preservare il ruolo degli enti locali nel rispetto della valorizzazione che si vuole dare al volontariato. (Com)