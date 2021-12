Lazio: Regione, da giunta ok a nomina commissario per emergenza rifiuti a Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera per la nomina di Illuminato Bonsignore a Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella provincia di Latina. L'incarico è stato assegnato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 27/1998 e avrà una durata di 4 mesi. Illuminato Bonsignore è laureato in Ingegneria meccanica e ha conseguito un master in Gestione dei servizi ambientali presso la Scuola di specializzazione dell'Università Bocconi di Milano. Il neo Commissario ha ricoperto per otto anni il ruolo di Amministratore delegato e Direttore generale dell'Asia di Napoli, azienda di gestione dei servizi di igiene ambientale del capoluogo campano, ed è stato Amministratore delegato della società RaRi Livorno, impegnata nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Bonsignore è stato inoltre nominato dal prefetto di Roma, su proposta del presidente dell'Anac, Amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della Cooperativa sociale Edera di Roma dal 2015 al 2019, con l'obiettivo di seguire i tre appalti assegnati dall'azienda Ama per la raccolta differenziata nel Comune di Roma. (Com)