+ Rifiuti: Regione Lazio, no a commissariamento Roma, da Gualtieri impegno per impianti +

22 luglio 2021

- La giunta regionale del Lazio questa mattina "non ha proceduto" con il commissariamento del Comune di Roma per l'emergenza rifiuti "perché il neo sindaco Roberto Gualtieri ha comunicato ufficialmente l'impegno dell'Amministrazione capitolina di dotare la città di Roma e l'Area Metropolitana di tutti gli impianti di servizio necessari per garantire un livello di autosufficienza del proprio ambito territoriale ottimale". Lo rende noto la Regione Lazio. (Rer)