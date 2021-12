Napoli: Presutto (M5s), necessario intervento sinergico tra Governo e Comune per contrastare criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “L’area est di Napoli e buona parte della città sono da tempo teatro di una sanguinosa guerra di camorra tra bande rivali: attentati, esplosioni, stese, regolamenti di conti, un ultimo episodio quello di un giovane gambizzato a San Giovanni a Teduccio. Una escalation di violenza che non sembra arrestarsi nonostante gli sforzi profusi dalle Forze dell'ordine”. Lo ha dichiarato il senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 stelle. “Sono da anni intervenuto rispetto al tema della sicurezza a Napoli, anche con interrogazioni parlamentari, tuttavia i numerosi episodi di violenza continuano a coinvolgere la zona generando un clima di paura, incertezza e preoccupazione tra la popolazione residente. Per questo motivo, ho presentato una nuova interrogazione parlamentare dove chiedo, al Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ed alla ministra dell’interno Luciana Lamorgese, un intervento concreto ed efficace per il rilancio della città e per far fronte alla criminalità organizzata, affinché si compia una reale rigenerazione urbana e si gettino le fondamenta per una nuova concezione del rapporto con il territorio”. Ha continuato Presutto, “Voglio ricordare che, fenomeni criminali di grande rilievo e complessità, come la camorra, non possono essere banalizzati in problemi di ordine pubblico, ma, si riversano in un problema di ordine sociale, come peraltro ha affermato di recente il Procuratore di Napoli Giovanni Melillo.” (Ren)