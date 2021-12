I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: via libera del Senato, un evangelico entra nella Corte Suprema - Il Senato del Brasile ha approvato la nomina di André Mendonca, già ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro, come giudice della Corte suprema federale (Stf). L'indicazione di Mendonca da parte di Bolsonaro, a luglio, aveva suscitato un acceso dibattito nella scena politica locale. Per sostituire Marco Aurelio Mello, giunto al limite di età, il capo dello Stato aveva individuato in Mendonca - pastore presbiteriano della piccola chiesa Esperanca - il profilo di "un uomo equilibrato, religioso, rispettoso, di sani principi ed estremamente evangelico". Al nuovo giudice, che da ultimo ha ricoperto l'incarico di avvocato dello Stato, il presidente aveva chiesto "solo una volta alla settimana" di "iniziare una sessione della Corte suprema con una preghiera". (segue) (Res)