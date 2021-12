© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: caso Ara San Juan, ex presidente Macri imputato ufficialmente per spionaggio illegale - L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), è stato ufficialmente imputato per il reato di spionaggio illegale nei confronti dei familiari delle 44 vittime del sommergibile Ara San Juan, affondato a novembre del 2017. Lo ha deciso il giudice istruttore dell'inchiesta, Martin Bava, secondo il quale Macri è responsabile dei pedinamenti e delle intercettazioni effettuati da personale dell'intelligence (Afi) all'epoca del suo governo. Il giudice ha inoltre disposto nei confronti dell'ex presidente il sequestro di beni per la cifra di 100 milioni di pesos (875 mila euro circa) e il divieto di uscire dal Paese. "Il governo nazionale, guidato all'epoca dall'imputato Mauricio Macri ha spiato illegalmente i protagonisti di una delle maggiori tragedie occorse durante la sua gestione con l'obiettivo di anticipare quali erano i movimenti e i reclami che portava avanti il gruppo di familiari", afferma Bava nello scritto di imputazione. (segue) (Res)