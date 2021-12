I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Covid, governo chiude frontiere terrestri per arginare variante Omicron - Il governo del Perù ha annunciato che manterrà chiusi i confini terrestri con i Paesi vicini (Ecuador, Colombia, Brasile, Bolivia e Cile) per cercare di fermare o rallentare il più possibile l'avanzata della variante Omicron del nuovo coronavirus, inizialmente isolata in Sud Africa. "Per ora è stata presa la decisione di non aprire le frontiere come previsto. Una decisione che i Paesi vicini hanno preso prima di noi", ha spiegato il ministro della Salute, Hernando Cevallos. In un primo momento, il governo del Perù aveva annunciato il 28 novembre la riapertura delle frontiere con il Cile e l'Ecuador. Il ministro Cevallos ha anche riferito che chi arriva dai Paesi africani dovrà avere un certificato di vaccinazione completo e un test negativo effettuato meno di 48 ore prima. (segue) (Res)