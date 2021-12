© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Regno Unito, ente regolatore approva trattamento con anticorpi monoclonali Xevudy - L'ente regolatore britannico per i medicinali (Mhra) ha approvato il trattamento anti Covid-19 con anticorpi monoclonali delle aziende Gsk e Vir Biotechnology, Xevudy, per persone con sintomi lievi ma che rischiano di sviluppare la malattia in forma grave. Lo riferisce una nota del governo di Londra. L'approvazione avviene dopo che Gsk ha comunicato che il farmaco è efficace anche contro la variante Omicron del Covid. "Sono lieto di comunicare che ora abbiamo un altro trattamento sicuro ed efficacie contro il Covid-19, Xevudy, per coloro che rischiano di sviluppare la malattia in forma grave", ha commentato il direttore esecutivo di Mhra, June Raine, sottolineando che "senza compromessi su qualità, sicurezza ed efficacia, i cittadini possono fidarsi che Mhra ha condotto una valutazione solida e approfondita su tutti i dati disponibili". (segue) (Res)