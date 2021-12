© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia-Russia: Lukashenko, presto esercitazioni militari congiunte al confine ucraino - Le forze armate bielorusse e quelle russe condurranno nei prossimi due mesi delle esercitazioni militari congiunte nei pressi del confine bielorusso-ucraino. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", precisando come le manovre, che dovrebbero svolgersi in due fasi, siano già state concordate con il presidente russo Vladimir Putin. Questa mattina, nel corso di un incontro a Minsk con il presidente della Duma, la camera bassa del parlamento russo, Vijacheslav Volodin, Lukashenko ha affermato che la pressione occidentale contro la Bielorussia venga attuata nel contesto generale del lotta contro la Russia. (segue) (Res)