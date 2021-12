© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Ucraina: Cremlino, dichiarazioni su riconquista Crimea sono minaccia diretta a Mosca - Le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ieri ha annunciato in parlamento che la riconquista della Crimea da parte dell'Ucraina dovrebbe essere l'obiettivo principale di Kiev, costituiscono una minaccia diretta alla Russia e rappresentano un annuncio di "invasione di un territorio russo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che tali dichiarazioni implicano che "il regime di Kiev" intenda utilizzare tutti i mezzi disponibili, inclusa la forza, per ottenere nuovamente il controllo della penisola. L'Ucraina considera la Crimea come proprio territorio temporaneamente occupato, mentre l'Unione europea ed i Paesi occidentali non hanno mai riconosciuto l'annessione della Crimea da parte della Russia. (segue) (Res)