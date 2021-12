© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osce: Lavrov, in Europa torna scenario da incubo di uno scontro militare - Lo scenario "da incubo" di uno scontro militare sta tornando in Europa, dove l'architettura della stabilità strategica sta rapidamente crollando. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando alla ministeriale Esteri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), in corso a Stoccolma. Lavrov ha sottolineato come la Nato si rifiuti di considerare in modo costruttivo le proposte russe per allentare le tensioni e prevenire incidenti pericolosi, notando come l'infrastruttura militare dell'Alleanza atlantica si stia avvicinando ai confini russi. (Res)