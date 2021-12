I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Spagna: protocollo d’intesa tra Egas e Tecnicas Reunidas - Il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie dell'Egitto Tarek el Molla, ha assistito alla firma di un protocollo d'intesa per la cooperazione nel campo dei progetti per la riduzione delle emissioni e la transizione verso l'energia pulita tra l'azienda egiziana Natural Gas Holding Company (Egas) e la società spagnola Tecnicas Reunidas, specializzata nella realizzazione di progetti con le ultime tecnologie in materia di efficienza energetica. Lo hanno riferito i media egiziani, rivelando che, in base all'accordo, le due imprse valuteranno e studieranno la fattibilità economica e tecnica per la realizzazione di progetti congiunti che supportino gli sforzi del settore petrolifero egiziano nella riduzione delle emissioni nocive e nella transizione verso le energie pulite, compresi i progetti per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, e catturare, immagazzinare e utilizzare il carbonio, oltre alle attività di efficienza energetica e biocarburanti. (segue) (Res)