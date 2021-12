I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Forze di sicurezza bloccano deputato Sghaier in aeroporto, partenza impedita - Il deputato di Ennahda, partito islamista moderato della Tunisia, Oussama Sghaier, è stato bloccato in aeroporto dalle forze di sicurezza tunisine, che gli hanno impedito di partire. Lo ha dichiarato il deputato stesso, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Sghaier è stato eletto nella circoscrizione estera italiana, Paese in cui, a sua detta, si stava recando per visitare la sua famiglia e prendere parte agli annuali Med Dialogues. (segue) (Res)